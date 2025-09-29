Accidente fatal en La Pampa: murió una mujer de Comodoro en un choque

El accidente ocurrió este domingo por la tarde en el cruce de las rutas 35 y 18, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Rosa. La víctima fue identificada como Carolina Gómez, de 50 años. Cuatro personas permanecen internadas en el Hospital de Santa Rosa.

Una mujer oriunda de Comodoro Rivadavia perdió la vida este domingo en un violento accidente registrado en el sur de La Pampa. El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18, a unos 50 kilómetros de Santa Rosa, en el tramo comprendido entre Ataliva Roca y Padre Buodo.

La víctima fatal fue identificada como Carolina Gómez, de 50 años, quien viajaba como acompañante en un Fiat Cronos. El automóvil era conducido por Julio César O., mientras que en la otra unidad, una camioneta Ford Ranger, se desplazaban Marcelo L., al volante, junto a Olga A.F. y una menor de edad.

De acuerdo con la información policial, la camioneta circulaba en dirección este-oeste por la ruta 18, mientras que el Fiat lo hacía de sur a norte por la ruta 35. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en el cruce, provocando la muerte inmediata de Gómez.

Los tres ocupantes de la camioneta y el conductor del Fiat fueron trasladados de urgencia al Hospital de Santa Rosa, donde permanecen internados. En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional III de la Policía pampeana, que llevó adelante las tareas de asistencia y peritaje.