Salvó su vida gracias al cinturón de seguridad

Un conductor volcó entre Pico Truncado y Koluel Kayke. Resultó herido, pero evitó consecuencias graves por llevar colocado el cinturón.

Un hombre mayor de edad protagonizó este domingo un vuelco en la Ruta Nacional N°43, en el tramo que une Pico Truncado con Koluel Kayke. El siniestro vial generó un amplio operativo de emergencia en la zona.

De acuerdo con la información oficial, el conductor llevaba colocado el cinturón de seguridad, un hecho clave que impidió que fuera despedido del vehículo y que le permitió salvar la vida pese a la violencia del impacto.

La rápida intervención de los equipos de emergencia resultó fundamental para contener la situación y asistir al herido. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos y personal de Salud, quienes brindaron atención médica al conductor y realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.