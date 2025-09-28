Lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad

Fue en Sarmiento y Florida. El conductor realizaba maniobras peligrosas al volante de un Chevrolet Corsa y circulaba con el seguro vencido.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 6:40, efectivos de la Comisaría Segunda detectaron a un automovilista que realizaba maniobras peligrosas en Sarmiento y Florida, en el barrio Jorge Newbery.

El vehículo, un Chevrolet Corsa, fue interceptado por el personal policial, que constató que el conductor se encontraba en evidente estado de ebriedad. Ante la situación, se convocó a personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 2,71 gramos por litro de alcohol en sangre, más de cinco veces el límite legal permitido.

Asimismo, durante el procedimiento se verificó que el seguro del rodado se encontraba vencido. El operativo culminó con el secuestro del vehículo y la correspondiente infracción al conductor.