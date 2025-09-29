En el Quirno Costa lanzaron una colecta para asistir a una familia que quedó sin pertenencias tras un incendio que destruyó su vivienda en la madrugada del domingo.

Madre e hija perdieron todo por el fuego y piden ayuda

Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada del domingo en el barrio Quirno Costa dejó a una madre y a su hija de 12 años solo con lo puesto, tras consumir por completo la vivienda familiar.

Ante la emergencia, vecinos y la comisión vecinal del barrio pusieron en marcha una campaña solidaria para asistir a la familia damnificada. Se solicita ropa para mujer (pantalón talle 2, calzas, remeras talle 3) y para la niña (pantalón talle 38 y calzado 37).

Las donaciones pueden acercarse a la sede vecinal de Quirno Costa, ubicada en la intersección de calles Federicci y 10 de Noviembre, desde este lunes 29 de septiembre a partir de las 9 de la mañana.

Desde la organización apelaron a la solidaridad de la comunidad comodorense para brindar una respuesta rápida y acompañar a la familia en este momento tan difícil.