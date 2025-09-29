El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  INCENDIO
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Madre e hija perdieron todo por el fuego y piden ayuda

En el Quirno Costa lanzaron una colecta para asistir a una familia que quedó sin pertenencias tras un incendio que destruyó su vivienda en la madrugada del domingo.

Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada del domingo en el barrio Quirno Costa dejó a una madre y a su hija de 12 años solo con lo puesto, tras consumir por completo la vivienda familiar.

Ante la emergencia, vecinos y la comisión vecinal del barrio pusieron en marcha una campaña solidaria para asistir a la familia damnificada. Se solicita ropa para mujer (pantalón talle 2, calzas, remeras talle 3) y para la niña (pantalón talle 38 y calzado 37).

Las donaciones pueden acercarse a la sede vecinal de Quirno Costa, ubicada en la intersección de calles Federicci y 10 de Noviembre, desde este lunes 29 de septiembre a partir de las 9 de la mañana.

Desde la organización apelaron a la solidaridad de la comunidad comodorense para brindar una respuesta rápida y acompañar a la familia en este momento tan difícil.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico