Cuatro conductores sorprendidos en estado de ebriedad

En Rivadavia y Pastor Schneider se controlaron 42 vehículos y se labraron siete actas de infracción.

Durante un operativo de control vehicular llevado a cabo en la madrugada del domingo en Avenida Rivadavia y Pastor Schneider, cuatro conductores fueron detectados con alcoholemia positiva.

El procedimiento se desarrolló entre las 5:00 y las 7:30 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Segunda en conjunto con Tránsito Municipal.

En total se verificaron 42 vehículos, de los cuales se labraron siete actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito: una por falta de documentación, dos por falta de seguro y cuatro por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades remarcaron la importancia de estos controles para prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en las calles.