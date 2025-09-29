Tía Maruca cierra fábrica y no paga indemnizaciones

La histórica empresa de galletitas anunció el cierre de su planta y les notificó a los empleados que no iban a recibir una indemnización.

La empresa de galletitas Tía Maruca cerró su histórica fábrica en la localidad bonaerense de Chascomús y desafectó a sus 27 empleados, a quienes se les anunció que no iban a recibir una indemnización sino una “compensación económica”.

El anuncio del cierre de Tía Maruca fue informado el jueves al mediodía, cuando el director del área de Recursos Humanos le notificó de forma abrupta a todo el personal que la planta ubicada en Washington y Remedios de Escalada cerraba sus puertas de manera inmediata.

Además, se les comunicó a los empleados quedaban “desafectados” de la compañía y que se iniciarían conversaciones para una "compensación económica" en lugar de obtener la indemnización correspondiente.

Tras el sorpresivo anuncio, dos camiones retiraron toda la materia prima e insumos de la planta, lo que generó un mayor malestar entre los trabajadores, quienes exigen garantías para que las negociaciones no se vean condicionadas por la pérdida de bienes de la fábrica.

Trabajadores de Tía Maruca señalaron que, pese a no haber recibido los telegramas de despido, quedaron cesanteados sin garantías de indemnización.

Mientras se resuelve la situación laboral de los casi 30 empleados, el viernes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense que había sido convocada inicialmente por el atraso en el pago del medio aguinaldo. Sin embargo, el cierre de la fábrica de Chascomús pasó ahora a ser el eje central de la discusión.

Esta no es la primera vez que la compañía de galletitas toma una decisión de este tipo: en agosto ya había cerrado su establecimiento en San Juan, dejando a decenas de familias sin trabajo en medio de la complicada situación económica del país.