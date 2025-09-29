El pequeño, de un año y cuatro meses, falleció tras un accidente. El conductor —su padre— tenía casi 2 g/l de alcohol en sangre y permanece detenido.

"A mi hijo lo mató su papá", afirma la expareja del conductor ebrio

Una profunda conmoción generó en Puerto Madryn el trágico fallecimiento de un niño de apenas un año y cuatro meses, quien perdió la vida en un vuelco ocurrido en la rotonda de avenida del Trabajo.

El accidente se produjo el domingo a la madrugada cuando la camioneta en la que viajaban el hombre y su hijo menor volcó, y se confirmó luego que el conductor —padre del pequeño— manejaba con casi 2 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido por la Ley Nacional de Tránsito. Tras el siniestro, el hombre fue detenido.

La madre del niño, en medio del dolor, expresó su indignación a través de las redes sociales, donde despidió a su hijo con palabras de enorme carga emocional. “Mi amor, mi vida… me toca despedirte hijito, eras tan solo un bebé de 1 año y cuatro meses”, escribió.

En su mensaje también señaló: “Nos arrebataron el tiempo hijo, solo pido que ahora de verdad sientas el estar descansando en paz”. Finalmente, lanzó un contundente pedido de justicia: “Gente, pido justicia por mi hijo… porque a mi hijo lo MATÓ SU PAPÁ”.

La causa se encuentra en investigación mientras la comunidad sigue conmovida por el hecho, que volvió a poner en el centro de la escena las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.