La víctima, un hombre mayor, sufrió lesiones en el cuero cabelludo. El agresor fue detenido.

En Mosconi a un hombre lo mordió un perro y luego le pegó el dueño

Un violento hecho ocurrió el fin de semana en el barrio General Mosconi, cuando un hombre mayor fue mordido por un perro que era llevado con cadena por su propietario.

Según relató el jefe de la Unidad Regional a ABC Diario, la reacción de la víctima contra el animal desencadenó la inmediata agresión física de su dueño. “La persona lesionada reaccionó contra el can y el propietario reaccionó violentamente contra la víctima, lo que generó golpes diversos y lesiones en el cuero cabelludo”, explicó el jefe policial.

El herido fue trasladado de urgencia a la Clínica del Valle, donde se constató que presentaba heridas en el cuero cabelludo, aunque no revestían gravedad.

En tanto, el dueño del perro fue detenido por efectivos de la Comisaría Mosconi y se esperaba que este lunes fuera sometido a la audiencia de control de detención.