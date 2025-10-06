Ratifican preventiva de Pablo Ovalle por un robo con arma de fuego

La medida fue dispuesta por el juez Miguel Caviglia tras una audiencia de revisión.

El pasado viernes se realizó una audiencia de revisión de la prisión preventiva en la causa que tiene como imputado a Pablo Emanuel Ovalle, acusado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que se mantenga la medida de coerción, argumentando la existencia de peligros procesales. Entre ellos, el riesgo de fuga por la expectativa de una condena de siete años y seis meses de prisión, y el peligro de entorpecimiento, dado que el domicilio del imputado se encuentra próximo al de la víctima.

La defensora pública, María Cristina Sadino, señaló que anteriormente había requerido el arresto domiciliario para su asistido, pero aclaró que actualmente no cuenta con nuevos elementos para insistir con ese pedido, por lo que consintió la postura de la fiscalía.

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Ovalle por un plazo de dos meses o hasta la celebración de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Juan Carlos Caperochipi, acompañado por el funcionario Alan Larrué (foto).