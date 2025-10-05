Asesinaron a tiros a un hombre en el Centro

El ocupante de un automóvil disparó contra dos jóvenes afuera de una estación de servicio. Una de las víctimas fue trasladada en grave estado al Hospital Regional donde falleció.

Un ataque a tiros contra dos jóvenes se produjo este domingo alrededor de la 1:40 en la estación de servicio ubicada en Pellegrini y Ducós, en el centro de Comodoro Rivadavia. Como consecuencia, uno de ellos falleció en el hospital al que había sido trasladado. Tenía 25 años y era oriundo de Buenos Aires.

Los dos jóvenes, que serían vendedores ambulantes, cargaban agua caliente en un termo en el exterior de la estación cuando el ocupante de un vehículo les disparó. La víctima mortal había recibido un tiro en la cabeza y había sido trasladada en grave estado al Hospital Regional. La otra persona resultó herida en la espalda y se halla fuera de peligro.

Según publica el sitio de noticias El Comodorense, al menos una persona a bordo de un automóvil llegó hasta el lugar y por motivos que investiga la policía, este abrió fuego contra los jóvenes.

"Se escucharon seis tiros. Pensábamos que eran los ruidos de los autos que se escuchan casi todas las noches. Pero empezamos a escuchar que un chico gritaba pidiendo ayuda diciendo que su amigo se moría", relató un testigo a El Comodorense.

Una de las víctimas había recibido un impacto de bala en la cabeza y perdía abundante sangre. Fue trasladada al Hospital Regional con signos vitales, pero en grave estado.

El otro joven, de 32 años y también oriundo de Buenos Aires, presentaba heridas en un brazo y en la espalda y pudo contar a la policía desde qué vehículo les dispararon.

La causa se encuentra siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. La policía analiza grabaciones de cámaras de seguridad para intentar identificar al agresor.