Comodoro agasajó a sus adultos mayores

En un complejo Huergo repleto, el intendente Macharashvili encabezó la celebración por el 25° aniversario de la Dirección General de Adultos Mayores y el Día Internacional de las Personas Mayores. Participaron los integrantes de los distintos grupos socio-recreativos y centros de jubilados de Comodoro Rivadavia.

El festejo se desarrolló este sábado, con la presencia del secretario municipal de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria Julieta Miranda; la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; la directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa; el intendente de Gastre, Marcelo Aranda; y los distintos equipos que componen el área.

La Dirección General de Adultos Mayores tiene como misión principal gestionar políticas de protección y efectivización de los derechos de las personas mayores de 60 años, llevando adelante diferentes actividades con el objetivo de brindarles contención, acompañamiento y recreación, promoviendo, además, el encuentro entre pares.

En ese contexto, Othar Macharashvili afirmó: “es otro día de alegría y festejos, aún en estos momentos difíciles que estamos viviendo, lo que marca que vamos por el buen camino”.

Y remarcó: “continuaremos redoblando esfuerzos para fortalecer las acciones que ponen en valor a las personas de la tercera edad, a través de este gran equipo del área de Adultos Mayores, que sostiene todas estas políticas públicas. Estamos muy orgullosos”.

“El Centro de Día de Km. 8 será un ejemplo, pero también vamos a mejorar el de barrio San Martín y a seguir articulando para que todos los espacios funcionen de la mejor manera, con la accesibilidad como corresponde”, adelantó el intendente.

Del mismo modo, agradeció a los adultos mayores “por seguir confiando y trabajando con nosotros sin violencia ni agravios, dándonos el ejemplo de cómo debemos conducirnos, garantizando los derechos y articulando para que no falten los medicamentos ni la asistencia”.

“El equipo del área trabaja año tras año con fuerza y convicción para mejorar la acción directa y, entre todos, mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Debemos seguir avanzando, con honestidad y el corazón abierto, porque si ellos están bien, sus familias también lo estarán, y de estos momentos complejos vamos a salir todos juntos”, finalizó Macharashvili.

PRIORIDADES

El secretario Rivas valoró la concreción de estos festejos “en estos tiempos que estamos transitando, de tanta crueldad y prejuicio, en el que se apunta con el dedo a nuestros adultos mayores. Estamos convencidos de que el camino es que, aquellos que tenemos responsabilidades públicas, por sobre todas las cosas, tengamos la grandeza de escuchar y ser sinceros”.

Continuando en esa línea, señaló: "desde que asumimos, tomamos el desafío de acompañar a nuestros adultos mayores y demostrarles que pueden seguir creyendo en los funcionarios públicos, con políticas que se lleven adelante con el corazón, siempre con el compromiso de estar presentes y redoblar los esfuerzos”.

“Nuestra tarea, de la mano del intendente, es tener la decisión política de invertir en los adultos mayores, algo que este municipio hace desde hace muchos años. Por eso es muy lindo ver el Club Huergo totalmente colmado, con la presencia de nuestros 12 espacios socio-recreativos y el acompañamiento de los casi 20 centros de jubilados y también del Hogar Pablo VI, el cual realiza una tarea enorme en el día a día”, destacó.

Asimismo, puso en valor la labor del equipo de la Dirección General de Adultos Mayores, que “hace posible todas estas acciones”, al tiempo que remarcó que “el empleado municipal es un ejemplo a seguir por la tarea que desarrolla en un momento totalmente complejo en lo social y económico, siempre aportando un poco más. Este festejo fue posible gracias al trabajo conjunto con las restantes áreas, como Cultura y Deportes, que hicieron un esfuerzo enorme”.

“Como comodorense, me enorgullecen los avances de este último año respecto a las acciones relacionadas con nuestros adultos mayores, como la apertura del Centro de Día ‘Papa Francisco’, en Km. 8, el más importante del país. El acompañamiento hacia las personas mayores es una prioridad para esta Municipalidad”, cerró Rivas.

Mientras, Viviana Traversa manifestó: “para nosotros, festejar el Día Internacional de las Personas Mayores es fundamental porque creemos que todos debemos tener la oportunidad de pasarla bien y de reencontrarnos con otros. Acá tenemos adultos mayores de todos los barrios de Comodoro y esto es gracias a la oportunidad que nos brindan el intendente Macharashvili y el secretario Rivas”.