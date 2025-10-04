Julieta Poggio estuvo con un famoso y su novio pidió cerrar la pareja

Escándalo entre la exgran hermano y su novio: cierre de pareja y un famoso en el medio.

La gala de los Martín Fierro 2025 dejó a muchos felices y a otros con sabor amargo, pero lo que realmente explotó en la semana fueron los rumores de la fiesta posterior. Entre música, tragos y descontrol, dos nombres quedaron en el centro de la escena: Juli Poggio y Martín Salwe.

Según contaron en LAM, la ex Gran Hermano y el panelista de Pasó en América fueron vistos a los besos durante la “after party” en el Hotel Hilton. Lo que siguió alimentó aún más la polémica: ambos subieron a la habitación de Juli, aunque los dos coincidieron en negar que hubiera pasado algo más que un chape.

Yanina Latorre fue una de las más duras al analizar la situación en el ciclo de América. Recordó que la modelo siempre aclaró que tiene una “pareja abierta” con Fabrizio Maida, su novio. “Yo conté que se gustaron el día, quedaron calientes el día de la sesión de fotos”, sostuvo. Y fue más tajante: “Juli Poggio se puede calentar con cualquiera y el novio no puede ofenderse”.

Aun así, Latorre detalló que el encuentro en la habitación no habría pasado de un “chape con cositas”. “Estuvieron en el cuarto, no pernoctaron, no la penetró Salwe a ella”, lanzó sin filtros. Incluso mostró un video que Juli le mandó a Lizardo Ponce desde la pileta, donde se la veía con Fabrizio, como una forma de dejar en claro que la relación continúa.

Pero lo que parecía un simple rumor de fiesta tuvo consecuencias dentro de la pareja. “A Fabri no le gustó nada la publicación. Y que se haga público y viral el tema de Salwe porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó o no”, explicó Latorre. Según ella, ese enojo llevó a que Maida pusiera sobre la mesa un pedido concreto: “¡Cerrar pareja!”, reveló con sorna la panelista.

“Dolor país”, ironizó Yanina, para remarcar que el supuesto vínculo abierto entre Juli Poggio y Fabri no resistió el primer escándalo mediático. “Se ve que tan abiertos no eran. Al primer chapecito se le cortó el chorro a Juli Poggio!”, remató entre risas.