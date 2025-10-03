Choque y vuelco con una conductora atrapada

Sucedió este viernes en Km 8. Una Renault Duster volcó tras ser impactada en su parte trasera por otro vehículo. Su conductora tuvo que ser rescatada del habitáculo.

Pasadas las 16 de este viernes se produjo una situación de emergencia en la esquina de Teodoro Petroff e Italo Dell Oro, en jurisdicción policial de la Comisaría de Km 8.

Una Renault Duster fue impactada en su parte trasera por una Chevrolet Montana. Producto del choque la Renault Duster terminó volcada, con su conductora atrapada en el habitáculo.

Después de ser rescatada por bomberos, la mujer fue examinada por personal médico que arribó a bordo de una ambulancia. Se comprobó que solo había sufrido contusiones leves, indicaron fuentes oficiales.

Tanto el test de alcoholemia a la conductora de la Duster como al conductor de la Montana resultaron negativos. Ambos contaban además con la documentación reglamentaria para circular.