Mesa: "fue una excelente experiencia y resultado"

El triatleta comodorense Javier Mesa volvió con una experiencia positiva de su primer Ironman 70.3, que se llevó a cabo en Paraguay. Ocupó el 30º puesto en su categoría.

En la ciudad de Encarnación, Paraguay, el último domingo se realizó el Ironman 70.3, en un circuito que tuvo 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 km de carrera a pie.

La competencia contó con una gran cantidad de atletas de élite, tanto del país organizador como de Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, entre otros. Desde Comodoro Rivadavia, Javier Mesa se hizo presente en la cita internacional y tuvo su debut en una prueba de larga distancia.

El triatleta hizo un tiempo de 30 minutos en natación, 3 horas y 3 minutos en ciclismo y 1 hora 37 minutos en atletismo. Logrando quedar en el puesto 30 en su categoría, y entre los cien primeros en la tabla general.

“Fue mi primera incursión en larga distancia, donde buscaba la mejor clasificación posible en la categoría. El circuito fue extremadamente duro por mucha altitud en ciclismo, más de 1000 metros de desnivel acumulado y mucho calor, pero fue una excelente experiencia y resultado”, explicó Mesa.

Y añadió que “por falta de experiencia, en la largada me ubiqué muy atrás de los punteros y, a pesar de inconvenientes con la bici, que se le salió la cadena y la caja pedalera se averió, poder finalizar la carrera fue una felicidad inmensa y me dio mucha satisfacción”.

En ese sentido, destacó la “particularidad y oportunidad de competir contra muchos atletas de élite, de Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, y los anfitriones. Como primera experiencia, el balance es positivo y ya estoy pensando en mejorar el ciclismo para la siguiente ocasión, fueron muy buenos resultados”.

Mesa agradeció “el acompañamiento de mi familia, de amigos, profesores y corredores de gran experiencia, que me ayudaron a preparar este primer medio ironman. Además, el apoyo incondicional que hace el Ente Comodoro Deportes a nosotros los deportistas amateurs. Estoy agradecido de todos los que están siempre apoyándome”.