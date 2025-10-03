El intendente Othar Macharashvili recibió al piloto Nacho Montenegro

El joven piloto de turismo internacional aprovechó su estadía en Comodoro Rivadavia para agradecer el apoyo del Estado municipal a su carrera deportiva.

El piloto Ignacio Montenegro, junto a su padre Alejandro, fueron recibidos en la intendencia de Comodoro Rivadavia por Othar Macharashvili, acompañado por el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el director general de Deportes, Martín Gurisich.

El cónclave se dio luego de que el joven piloto participara el último fin de semana en los 200km de Buenos Aires, compartiendo butaca con Leonel Pernía, actual campeón de la categoría y referente del automovilismo nacional.

En su visita a la ciudad, “Nacho” Montenegro aprovechó para agradecer al Estado municipal por el apoyo a su carrera deportiva y comentar sobre su actualidad en el automovilismo internacional.

“Muy contento, vengo de correr los 200km de Buenos Aires la semana pasada y aproveché para hacer un poco de familia, visitar a la gente que me apoya, en este caso a Hernán, Othar, que siempre estoy agradecido con ellos. Me apoyan desde que soy muy chico, es un deporte en el que se necesita ese soporte. Acá agradeciendo. Falta para que termine el año y el campeonato, pero tengo este tiempo para estar en Rada Tilly, compartir con mi familia y también agradecer a la gente que está al lado mío desde que soy chico”, sostuvo Ignacio Montenegro.

“Venimos de hacer un podio en Australia y Portugal en las últimas dos carreras. Siento que todavía me falta hacer un clic más, que recién ahora me estoy sintiendo al cien por cien cómodo con el auto para poder lograr la victoria. Esta última parte en Asia será clave, tengo una buena oportunidad en Corea y China de lograr ese objetivo de obtener la victoria en un campeonato del mundo. Estamos a un pasito, esperamos que se dé. Estoy trabajando mucho para lograr ese objetivo, lo que tanto deseo y espero traer el triunfo para Comodoro”, apuntó.

Respecto a su experiencia en TC2000 el último fin de semana, describió: “Hace mucho no me subía a ese concepto SUV, con tanta carga aerodinámica y tanta potencia. Una lástima porque creo que veníamos para por lo menos pelear por la victoria. Se nos terminó rompiendo la hidráulica cuando venía tercero, pero una sensación hermosa manejar ese auto, compartir el auto con Leo Pernía, campeón de la categoría y referente de nuestro deporte, entonces fueron sensaciones encontradas durante el fin de semana. Me puso muy contento, espero que el año que viene se vuelva a repetir”.

“Un saludo a toda la gente de Comodoro que siempre me acompaña por las redes. Gracias por el cariño que me dan, y nos vemos en diciembre que seguro estaré por acá de vuelta”, cerró Montenegro, que ya disputó cinco fechas del FIA TCR World Tour 2025.

El Mundial recorrió México, España, Italia, Portugal y Australia, y este fin de semana Nacho Montenegro vuelve a España, donde reside actualmente, para luego encarar las fechas de Corea del Sur (18 y 19 de octubre), China (1 y 2 de noviembre) y Macao (13 al 16 de noviembre).