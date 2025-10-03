Secuestran una tumbera, una escopeta y un aire comprimido

Este jueves, la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia concretó un allanamiento en una vivienda del barrio San Martín, en el marco de una investigación por infracción al Artículo 189 bis del Código Penal (Tenencia y portación de armas y explosivos).

El procedimiento, que contó con la actuación del GEOP, arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de cartuchos de distintos calibres, vainas servidas, una escopeta, un arma de fabricación casera tipo tumbera y un rifle de aire comprimido en muy mal estado.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado Penal interviniente, a requerimiento de la Fiscalía de turno, y contó con la presencia del ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, acompañado del director de Policía Judicial, Eduardo Chemin, y el segundo jefe de Área de Investigaciones, Pablo Lobos.