Colombiana en Comodoro: "El viento aquí es como Voldemort, el innombrable"

Una joven colombiana radicada en la Patagonia compartió su asombro por la fuerza del viento en Comodoro Rivadavia. Reconoció que nunca imaginó que un fenómeno climático pudiera impactar tanto en su vida cotidiana.

Una ciudadana colombiana que reside en Comodoro Rivadavia relató en redes sociales su sorpresa al enfrentarse al característico viento de la ciudad.

“Jamás pensé que el viento se convertiría en un tema tan importante en mi vida. Al principio no entendía por qué a mi pareja le molestaba tanto, me parecía una exageración. Pero ahora lo comprendo: no es un viento suave ni agradable, es violento”, comentó.

Con humor, lo comparó con “Voldemort" porque los comodorenses suelen no nombrarlo para que no aparezca. Además, mostró cómo incluso las ventanas de su vivienda se ven afectadas por la fuerza de las ráfagas.

La ciudad se encontraba bajo alerta naranja, con vientos que superaban los 120 km/h, un fenómeno que para ella resultó tan sorprendente como desafiante. “Nunca me hubiera imaginado algo así de la Patagonia, especialmente de Comodoro”.