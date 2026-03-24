La SCPL informó que la interrupción prevista para Zona Norte y para Zona Sur y Central no se realizará debido a que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en niveles operativos aceptables.

Se suspenden los cortes programados de agua en Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que quedan suspendidos los cortes programados de agua en Comodoro Rivadavia previstos para este martes 24 y miércoles 25 de marzo.

De acuerdo al comunicado, este martes no se realizará la interrupción del suministro en Zona Norte. En tanto, el miércoles tampoco se llevará adelante el corte previsto para las zonas Sur y Central.

La decisión se tomó a partir de que las reservas de Puesto La Mata presentan condiciones de operación consideradas aceptables, lo que permite sostener el servicio sin restricciones.