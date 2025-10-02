La Policía del Chubut identificó a un sujeto de 43 años durante un control de rutina en la intersección de avenida Costanera y San Martín. El pedido de captura había sido dispuesto el 1° de octubre por el juez Miguel Caviglia.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en la Costanera

En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:40, personal de la Comisaría Seccional Primera de la Policía del Chubut llevó adelante un control de identificación de personas en la intersección de avenida Costanera y calle San Martín.

Durante el procedimiento, los efectivos verificaron la identidad de un hombre de 43 años, identificado como J.C.G., quien se encontraba desempleado y circulaba por la zona.

Al cargar sus datos en el sistema SKUA, se constató que pesaba sobre él un pedido de captura vigente, ordenado el pasado 1° de octubre por el juez Miguel Caviglia.

Tras confirmar la medida a través de las comunicaciones oficiales, el individuo fue detenido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.