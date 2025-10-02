Javier Milei se puso a llorar en vivo durante una entrevista

"Salgamos de este tema", dijo el Presidente, quebrado y entre lágrimas, mostrando una faceta hasta el momento inédita. ¿Qué le pasó?.

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista este miércoles en la que igualó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, con Lionel Messi, y en la que se emocionó hasta las lágrimas, en una imagen que hasta el momento nunca había mostrado al menos en vivo.

¿Se angustió por la situación de los jubilados o personas con discapacidad? ¿Se quebró por la cantidad de escándalos y denuncias que viene salpicando a su Gobierno? ¿Está preocupado por la gente que no llega a fin de mes? Nada de eso: se emocionó al recordar a Martín Palermo durante una charla con el periodista oficialista Gabriel Anello.

"Cuando se retiró Palermo, el día que le regalaron el arco, yo dejé de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó... verlo a Martín retirarse. Fueron tantas las alegrías que no pude volver", dijo Milei visiblemente quebrado y con lágrimas en los ojos.

Anello se sorprendió con la humanidad del Presidente, en una imagen hasta ahora inédita. "¿Cómo no voy a emocionarse si me llenó de alegrías Martín? Salgamos de este tema", expresó el libertario.

Milei es socio de Boca y hasta votó en las elecciones presidenciales en las que hizo campaña contra el actual presidente Juan Román Riquelme. En alguna entrevista reconoció volverse anti Boca por Fernando Gago y hasta dijo haber hinchado por River en la final de la Copa Libertadores en Madrid por la presencia de "Pintita" en ese partido.

Javier Milei, obnubilado con Scott Bessent: lo igualó con Lionel Messi

En la charla, el mandatario que suma más viajes a Estados Unidos que a varias de las provincias argentinas no pudo dejar de expresar su fascinación con ese país, y por el funcionario norteamericano que viene de aprobar el auxilio financiero para que el Gobierno llegue a las elecciones.

“Kristalina Georgieva es una superestrella, Messi es Scott Bessent. Si le tengo que dar la camiseta de Messi, ese es Scott Bessent. O sea, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo el libertario.

El Presidente no dejó de destacar al funcionario del gobierno de Donald Trump. "Bessent fue muy generoso conmigo y nos encontramos con una persona que entiende la naturaleza del problema de raíz", indicó.