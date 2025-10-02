Javier Milei se puso a llorar en vivo durante una entrevista

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista este miércoles en la que igualó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, con Lionel Messi, y en la que se emocionó hasta las lágrimas, en una imagen que hasta el momento nunca había mostrado al menos en vivo.
¿Se angustió por la situación de los jubilados o personas con discapacidad? ¿Se quebró por la cantidad de escándalos y denuncias que viene salpicando a su Gobierno? ¿Está preocupado por la gente que no llega a fin de mes? Nada de eso: se emocionó al recordar a Martín Palermo durante una charla con el periodista oficialista Gabriel Anello.
"Cuando se retiró Palermo, el día que le regalaron el arco, yo dejé de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó... verlo a Martín retirarse. Fueron tantas las alegrías que no pude volver", dijo Milei visiblemente quebrado y con lágrimas en los ojos.
Anello se sorprendió con la humanidad del Presidente, en una imagen hasta ahora inédita. "¿Cómo no voy a emocionarse si me llenó de alegrías Martín? Salgamos de este tema", expresó el libertario.
Milei es socio de Boca y hasta votó en las elecciones presidenciales en las que hizo campaña contra el actual presidente Juan Román Riquelme. En alguna entrevista reconoció volverse anti Boca por Fernando Gago y hasta dijo haber hinchado por River en la final de la Copa Libertadores en Madrid por la presencia de "Pintita" en ese partido.
Javier Milei, obnubilado con Scott Bessent: lo igualó con Lionel Messi
En la charla, el mandatario que suma más viajes a Estados Unidos que a varias de las provincias argentinas no pudo dejar de expresar su fascinación con ese país, y por el funcionario norteamericano que viene de aprobar el auxilio financiero para que el Gobierno llegue a las elecciones.
“Kristalina Georgieva es una superestrella, Messi es Scott Bessent. Si le tengo que dar la camiseta de Messi, ese es Scott Bessent. O sea, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo el libertario.
El Presidente no dejó de destacar al funcionario del gobierno de Donald Trump. "Bessent fue muy generoso conmigo y nos encontramos con una persona que entiende la naturaleza del problema de raíz", indicó.