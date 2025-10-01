Bullrich apuntó contra Espert y sugirió que baje su candidatura

La ministra de Seguridad destrozó al economista por la supuesta financiación recibida del narco Fred Machado y advirtió que no se pueden aceptar “personas aliadas al narcotráfico”. Sus dichos contrastan con la defensa que horas antes había hecho Javier Milei.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó duras declaraciones contra el diputado y candidato José Luis Espert en medio del escándalo por los 200 mil dólares que habría recibido de Fred Machado, detenido por narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos.

“Hace falta una explicación”, señaló Bullrich al ser consultada por un documento de la justicia de Texas que vincularía a Espert con el financista del narcotráfico. “Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es importante conocerla porque puede haber sido válida o no”, agregó en diálogo con Radio La Red.

La funcionaria fue más allá y dejó abierta la posibilidad de que Espert deba dar un paso al costado en su candidatura: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco. No aliadas, que hayan recibido plata”.

Bullrich insistió en que “es muy importante aclarar la situación ya”, marcando una diferencia tajante con el respaldo que el presidente Javier Milei le había dado a Espert apenas 24 horas antes. Milei había calificado el caso como “chimentos de peluquería” y una “operación para ensuciar”.

Sin embargo, en el oficialismo libertario comienzan a multiplicarse las voces críticas en privado. El escándalo complica la campaña de Espert, que enfrenta cada vez más dificultades para instalar su agenda en medio de las sospechas sobre el financiamiento de su espacio político.