Jubilados y empleados públicos percibirán sus haberes a partir del sábado

El Gobierno provincial confirmó que el 3 de octubre se acreditarán los salarios de los jubilados y el 6 los de los trabajadores activos. Los fondos estarán disponibles al día siguiente en cajeros automáticos.

El Gobierno del Chubut informó que este viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial. De esta manera, los fondos estarán disponibles el sábado 4 a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

En tanto, el lunes 6 de octubre se acreditarán los sueldos de los empleados activos de la administración pública provincial, que podrán retirarlos a partir del martes 7.

Al igual que en meses anteriores, los jubilados contarán con un día exclusivo de atención en las entidades bancarias, con el objetivo de facilitar el cobro y evitar la superposición con otros sectores.