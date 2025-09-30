Una armadora de la campaña de Espert lo acusó de enriquecerse

El escándalo que se desprende de los vínculos entre el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y el empresario acusado de narcotráfico y lavado de activos Federico “Fred” Machado, sumó un nuevo capítulo.

Perfil se comunicó con la ex colaboradora de la campaña presidencial de Espert en 2019, Clara Montero Barré, quien reside desde hace cuatro años en Qatar.

“Todo lo que dice (el periodista Marcelo) Longobardi es cierto. Lo ratifico. Yo trabajaba en Télam y me pedí un año de licencia sin goce de sueldo para participar del armado de la campaña de Espert, como una de las jefas de prensa”, declaró Montero Barré.

Según su testimonio, su rol incluía la búsqueda de candidatos a vicepresidente y aportantes. “Espert me dijo que Facundo Manes podía ser un buen candidato, entre otros. A mí me pedían teléfonos y yo los daba. Pero lo cierto es que Espert no me gustó de entrada. Me parece un mercenario. Duré dos meses en la campaña, renuncié después de las PASO, pero lo debería haber hecho antes”, señaló.

Respecto a la relación de Espert con Fred Machado, sostuvo: “En todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente, desde que Fred empezó a darle plata. Claramente Espert se la estaba quedando para él. No creo que Machado sea narco, creo que es un cuatro de copas. Nosotros no sabíamos nada de las acusaciones”.

El vínculo entre Montero Barré y Espert se dio a través del abogado Nazareno Etchepare, otro colaborador del armado libertario. El nombre de la colaboradora tomó relevancia tras haber sido el periodista Marcelo Longobardi quien la nombrara, al sostener que intentó conectarlo con "Fred" Machado para una reunión en Nueva York que finalmente no se concretó.

Montero Barré señaló que hubo contactos de su equipo con el peronismo para un operativo de “cuidado” de las boletas en las PASO, algo que han mencionado públicamente referentes como Sergio Berni e incluso Juan Grabois.

También hay una referencia a sobre su relación con Lilia Lemoine: “Me llevé mal con ella, pero no es chorra. Todo lo que dijo sobre Espert es verdad. Ella se puso la campaña al hombro”.

Fuente: Perfil