Se delató solo al cambiar de rumbo

Detuvieron en Comodoro a un hombre con pedido de captura vigente en Trelew.

Un hombre de 36 años fue detenido este lunes por la noche en Comodoro Rivadavia, durante un operativo de prevención realizado por personal de la Policía del Chubut en la jurisdicción de la Comisaría Séptima.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 21:45, cuando efectivos de la Dirección de Seguridad advirtieron a un individuo que, al notar la presencia policial, cambió bruscamente el sentido de circulación en un intento por evadirlos.

Tras ser identificado, el hombre —cuyas iniciales son A.L.J.— fue sometido a la verificación de sus datos en el sistema, donde se constató que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la justicia de Trelew.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial del barrio Abásolo, donde permanecería alojado hasta la audiencia de control de detención.