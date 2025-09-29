Personal de la División de Investigaciones allanó de manera simultánea varios domicilios en Caleta Olivia y Pico Truncado por un violento robo a mano armada ocurrido hace pocas semanas.

Allanamientos en Caleta y Truncado por agresión, robo y abuso de armas

Los procedimientos se efectuaron en horas de la mañana de este lunes y el informe suministrado por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz señala que fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de un violento episodio ocurrido el pasado 31 de agosto en Pico Truncado, cuando un vecino fue interceptado en la vía pública por varias personas que, tras agredirlo y amenazarlo, le sustrajeron pertenencias y efectuaron disparos de arma de fuego.

Si bien la víctima sufrió lesiones de carácter leve, el hecho motivó la apertura de una causa judicial por robo calificado, privación ilegítima de la libertad, amenazas y abuso de armas, lo que derivó en un intenso trabajo investigativo por parte de la policía.

Tras semanas de tareas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, recolección de testimonios, seguimientos y vigilancia encubierta, la Justicia dispuso la realización de allanamientos en distintos domicilios de Pico Truncado y Caleta Olivia.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de teléfonos celulares, municiones de distintos calibres, prendas de vestir y un vehículo vinculado a la investigación.

En uno de los domicilios allanados en Caleta Olivia se constató además la existencia de un sector acondicionado como vivero, donde se hallaron plantas de marihuana, sustancia vegetal compatible con cannabis, balanzas de precisión, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la Justicia Federal.

También se incautaron herramientas, bicicletas y otros bienes que podrían estar relacionados con denuncias recientes por otros delitos contra la propiedad en Caleta Olivia, lo que amplía la relevancia de los resultados obtenidos.

El despliegue policial contó con un importante trabajo conjunto entre el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Cuerpo de Infantería y Comando de Patrullas de Caleta Olivia, la División de Investigaciones de Caleta Olivia, la Sección Infantería de Pico Truncado y las Divisiones Comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado, lo que permitió desarrollar los operativos de manera simultánea y coordinada.

Las actuaciones continúan bajo conocimiento y directivas del Juzgado de Instrucción interviniente, así como de la Fiscalía Federal en lo relativo a los hallazgos vinculados con estupefacientes.

El reporte oficial no precisa si hubo detenidos.