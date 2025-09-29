En el Juan XXIII denuncian corte de alumbrado público

Un amplio sector del barrio permanece a oscuras desde el domingo. Vecinos aseguran que la falta de alumbrado agrava la inseguridad.

Vecinos del barrio Juan XXIII manifestaron su preocupación por un prolongado corte en el alumbrado público que afecta a varias cuadras, en el límite con los barrios Isidro Quiroga y Abel Amaya.

La situación, denunciada a El Patagónico, genera alarma en medio de lo que describen como una “creciente ola delictiva” en el sector. “Estamos viviendo sin luz y con miedo porque la oscuridad facilita los robos y ya hemos escuchado tiroteos en la zona”, relataron algunos residentes.

Los frentistas pidieron una pronta respuesta para restablecer el servicio y garantizar condiciones mínimas de seguridad.