Morena Rial presa otra vez

La hija del conductor Jorge Rial, Morena, terminó presa otra vez y se reveló por qué se tomó esta decisión.

La situación judicial de Morena Rial volvió a complicarse. La hija de Jorge Rial fue detenida nuevamente en el marco de la causa en la que está imputada por integrar una banda dedicada a cometer robos en casas vacías del partido de San Isidro. La medida se tomó porque incumplió varias de las condiciones que le habían impuesto para mantener su excarcelación.

La detención se concretó este lunes por orden de la UFI de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari. Fueron efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro y de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad quienes se presentaron en un domicilio ubicado en Antenaza 570, en el barrio porteño de Caballito, donde finalmente fue arrestada.

Según los informes judiciales, Morena Rial no presentó la documentación que debía acreditar su tratamiento psicológico y psiquiátrico "con modalidad, frecuencia y profesionales a cargo", tampoco justificó sus ausencias durante las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, y no pudo demostrar constancias de trabajo ni de medios de subsistencia.

Vale recordar que en febrero el juez de Garantías N°1 de San Isidro, Ricardo José Costa, le había concedido la excarcelación extraordinaria bajo estrictas condiciones. Entre ellas se incluía la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse en sede judicial cada 15 días, fijar domicilio en la casa de su hermana y realizar un tratamiento psicológico “para corregir sus desórdenes de comportamiento”.

Al detectar los incumplimientos, la Justicia primero la intimó a regularizar su situación. Sin embargo, ante la falta de respuesta, el juzgado giró la causa a la fiscalía, que finalmente resolvió pedir su detención inmediata.

Morena Rial está imputada por el delito de “robo doblemente agravado por escalamiento y efracción”. Por esa misma investigación ya había sido detenida el 5 de febrero, acusada de participar el 18 de enero en un asalto a una vivienda de Villa Adelina de la que se llevaron joyas y objetos de valor. Diez días antes, había sido apresada por otro intento de robo similar, aunque en ese caso no se concretó el hecho.

Con este nuevo episodio, la situación de Morena Rial se agrava y deja en suspenso su futuro judicial. La reincidencia en los incumplimientos y la decisión de la fiscalía de ordenar su detención vuelven a ubicarla en el centro de la escena mediática, esta vez con un panorama mucho más adverso que en su arresto anterior.