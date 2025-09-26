Una mujer dañó los autos de dos periodistas de Radio 10

Una mujer completamente fuera de sus cabales se acercó a las puertas de la emisora con un palo de hockey y destrozó los vehículos de Gabriela Rádice y Gustavo Sylvestre.

Una mujer, en un grave estado de crisis nerviosa, rompió con un palo de hockey los autos de los periodistas Gustavo Sylvestre y Gabriela Rádice que se encontraban estacionados en la puerta de Radio 10 en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el cruce de las calles Uriarte y Nicaragua. Personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió hasta dicha intersección tras un llamado al 911 por una mujer, presuntamente en estado de crisis nerviosa, que "se tornó agresiva y rompió vidrios a dos vehículos estacionados".

El parte policial destaca que, mientras los oficiales trataban de contener a la mujer, fue convocado el SAME para dar asistencia profesional.

Se indicó que la mujer habría estado haciendo "reclamos ante los estudios de Radio 10, que opera desde allí".

El también periodista de C5N interrumpió el aire de su programa Mañana Sylvestre para informar el violento episodio en la entrada de la emisora: "Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey, empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio", destacó.

"El que más destrozó es el de Gabriela Rádice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto", precisó el conductor, al poner en evidencia no solo la magnitud de la furia, sino la impotencia ante la agresión.

A pocos metros del vehículo de la periodista, se registró otro ataque: "A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores", dijo Sylvestre.

Mientras el relato inicial pasaba de la incredulidad al recuento de daños, Ariel Zak —testigo próximo— sumó un otro dato: la autora del ataque era una mujer aparentemente fuera de sí, empuñando el palo de hockey, con un barbijo tapándole la boca, muy nerviosa y gritando palabras incoherentes.

"Una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas. Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron", relató Zak.

El asombro por la inacción inicial se mezcló entonces, otra vez, con el desconcierto y el alivio: la mujer, finalmente, fue contenida por un grupo de agentes. Según informaron desde la emisora, fue trasladada a una dependencia policial para tratar de determinar las razones que llevaron a su furia y las posteriores consecuencias.

Pese a la violencia del hecho, Gustavo Sylvestre rápidamente aclaró que el ataque de furia no guardaba relación personal con la emisora ni con sus integrantes. "Vino acá a la mañana sin ningún motivo porque no era que identificaba ni a la radio ni a nadie en particular, sino que simplemente gritaba cosas incoherentes", puntualizó el periodista, para disolver cualquier especulación.