En el calendario oficial se destacan fechas que suelen generar dudas tanto en empleados como en empleadores.

¿El lunes 23 de marzo es feriado? Todo lo que hay que saber sobre el próximo fin de semana largo

La próxima semana traerá consigo uno de los tantos fines de semana largo que ofrece 2026. En el calendario oficial se destacan dos fechas consecutivas que suelen generar dudas y expectativas tanto entre empleados como entre empleadores, especialmente para quienes planean una escapada o deben organizar sus tareas laborales.

El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado inamovible en todo el país. Esta jornada recuerda a las víctimas de la última dictadura militar y es parte del calendario de feriados nacionales, lo que implica un cese general de actividades en escuelas, bancos y organismos públicos.

No obstante, el día anterior, lunes 23 de marzo, fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno. Esta decisión responde a la intención de crear un fin de semana largo, ya que la fecha se ubica entre el fin de semana habitual y el día inhábil del martes. La duda persiste en si la primera jornada de la semana se trabajará o no.

QUIENES TIENEN FERIADO EL 23 DE MARZO

A diferencia de los feriados nacionales, donde el descanso es obligatorio para todos los trabajadores, en los días no laborables la actividad queda a criterio de cada empleador, comercio o institución.

Dentro de la administración pública, las oficinas de los organismos estatales de todo el país permanecerán cerradas durante esa jornada. Esto significa que quienes se desempeñan en estas dependencias tendrán el día libre, sin excepción. Asimismo, las instituciones educativas no abrirán sus puertas, por lo que estudiantes y docentes no tendrán clases ese lunes.

En el ámbito bancario, las sucursales de los bancos no atenderán al público, por lo que no será posible realizar trámites en ventanilla ni operaciones comerciales presenciales. Sin embargo, los servicios digitales como home banking, cajeros automáticos y pagos con tarjeta estarán disponibles de manera habitual. El funcionamiento de colectivos será con frecuencia reducida, adaptándose al menor movimiento de personas.

Para los trabajadores del sector privado, la decisión de otorgar el día libre queda en manos del empleador. El lunes 23 de marzo, al ser día no laborable, implica que muchos empleados públicos y bancarios no trabajarán, mientras que en el sector privado la decisión depende de la empresa. Solo la administración pública, las escuelas y los bancos tienen garantizado el descanso.

LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO NACIONAL Y DÍA NO LABORABLE CON FINES TURÍSTICOS

La distinción es central para comprender cómo se organizan las actividades laborales y comerciales en la Argentina. Los feriados nacionales, como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora el 24 de marzo, se encuentran establecidos por ley y su cumplimiento es obligatorio en todo el territorio argentino. En estas jornadas, los trabajadores tienen derecho al descanso y, si deben prestar servicios, reciben el doble de la remuneración habitual según lo establece la legislación vigente.

En contraste, los días no laborables con fines turísticos, como el lunes 23 de marzo de 2026, son fechas creadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de promover el turismo interno y extender los fines de semana largos. Estos días no cuentan con el carácter obligatorio. La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) precisa que la decisión de trabajar o no recae exclusivamente en el empleador. Por lo tanto, cada empresa o comercio puede optar por abrir o cerrar sus puertas, y los empleados que trabajen en esos días perciben su salario habitual, sin recargo.