La Justicia federal dejó sin efecto la decisión partidaria que había impedido el ingreso de Ricardo Bustos a La Libertad Avanza.

La Justicia federal falló a favor de Bustos y le torció el brazo a Treffinger

La interna de La Libertad Avanza (LLA) en Chubut tuvo este lunes un nuevo capítulo en tribunales. Es que el juez federal, Hugo Sastre, falló a favor de Ricardo Bustos y anuló el bloqueo que había impedido su afiliación al partido que a nivel nacional responde al presidente Javier Gerardo Milei. El 18 de julio de 2025, el partido liberal en Chubut había rechazado el ingreso de Bustos al padrón partidario.

De este modo, el diputado nacional César Hernán Treffinger deberá aceptar formalmente a su adversario interno dentro del partido, luego de haber tenido ásperos cruces en los últimos tiempos.

El intento de bloqueo había sido impulsado en medio de la fuerte disputa interna dentro del espacio libertario, donde Bustos se posicionó como uno de los principales críticos de Treffinger y como su competidor dentro del armado libertario en la provincia.

Tras conocerse la resolución judicial, Bustos afirmó que “la Justicia Federal nos dio la razón y confirmó nuestro derecho a afiliarnos y participar plenamente de la vida del partido”.

El dirigente también fue directo contra Treffinger y lo acusó de intentar manejar La Libertad Avanza en Chubut “como si fuera una franquicia personal”.

El fallo deja un escenario político incómodo dentro del espacio libertario: Treffinger deberá convivir dentro del partido con un dirigente cuyo ingreso intentó bloquear y que ahora llega con respaldo de la Justicia para disputar poder dentro de LLA en la provincia.