Avanzan los estudios para instalar un sistema de alerta temprana por deslizamientos

El Municipio, junto a organismos científicos y consultoras especializadas, trabaja en la implementación de tecnología para monitorear el comportamiento del terreno y reducir riesgos en zonas vulnerables de la ciudad.

El Municipio de Comodoro Rivadavia avanza en la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana destinado a monitorear posibles deslizamientos de taludes en el Cerro Hermitte y en otros sectores considerados de riesgo. La iniciativa se desarrolla en el marco de un trabajo articulado con la Agencia Comodoro Conocimiento, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y las consultoras técnicas IATASA y SRK.

Este lunes, el intendente Othar Macharashvili encabezó una reunión de trabajo junto a funcionarios municipales, especialistas y representantes del ámbito científico, con el objetivo de definir las acciones preventivas y las herramientas tecnológicas que permitirán anticipar movimientos del terreno y fortalecer la seguridad en áreas comprometidas.

Del encuentro participaron el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; equipos técnicos de la universidad local y profesionales de las empresas consultoras que intervienen en el estudio vinculado al deslizamiento registrado en el cerro.

Ostoich explicó que el eje del trabajo está puesto en la definición de instrumentos concretos que permitan un seguimiento permanente del comportamiento geológico de la zona. En ese sentido, detalló que el sistema de alerta temprana incluirá tecnologías de monitoreo que no solo abarcarán el Cerro Hermitte, sino también otros puntos de la ciudad que presentan condiciones similares.

El funcionario indicó además que se encuentran en etapa final las evaluaciones sobre medidas preventivas y paliativas que podrían aplicarse en los sectores más vulnerables, con el objetivo de reducir riesgos y brindar previsibilidad a los vecinos, especialmente ante el pronóstico de lluvias.

Según sostuvo, la prioridad del Ejecutivo local es avanzar con rapidez, aunque respetando los criterios técnicos necesarios para garantizar intervenciones seguras. En ese marco, remarcó la situación de las familias que debieron abandonar sus viviendas y aseguró que las decisiones se adoptarán sobre la base de análisis especializados.

En los próximos días, el Municipio prevé anunciar las primeras acciones de corto plazo que no requieren verificaciones estructurales complejas y que permitirán mejorar las condiciones en zonas críticas mientras continúan los estudios.

Por su parte, Rubén Zárate destacó la importancia de articular políticas públicas con el sistema científico y el sector privado para abordar problemáticas urbanas complejas. Subrayó que la incorporación de conocimiento y tecnología permite desarrollar herramientas de prevención y monitoreo que impactan directamente en la seguridad de la comunidad.

El estudio técnico integral tendrá una duración estimada de tres meses. A partir de sus conclusiones, se definirán estrategias de intervención a mediano y largo plazo orientadas a garantizar la estabilidad del sector afectado y reducir la exposición al riesgo en distintos puntos de la ciudad.