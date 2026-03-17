Interceptan una camioneta y secuestran cocaína en Palazzo

Tres hombres fueron imputados por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes luego de un operativo policial realizado frente a una vivienda del barrio. La sustancia incautada arrojó un peso de más de 10 gramos.

Un procedimiento policial llevado a cabo el lunes por la noche en el barrio Próspero Palazzo derivó en el secuestro de cocaína y la imputación de tres hombres, quienes permanecen en libertad por disposición judicial.

El operativo se inició alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo recibió un aviso a través de su línea de WhatsApp. En el mensaje, vecinos alertaban sobre la presencia de una camioneta Renault con tres ocupantes en inmediaciones de un domicilio ubicado en Teniente Merlo al 2700. Según se indicó, el vehículo estaría vinculado a denuncias recientes por amenazas.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a uno de los sospechosos frente a la vivienda de la denunciante. Al advertir la presencia policial, el hombre abordó rápidamente el rodado junto a sus acompañantes e intentaron retirarse, aunque fueron interceptados a pocos metros.

Los tres ocupantes —de 39, 36 y 33 años— descendieron del vehículo para ser identificados. Ante la sospecha de que pudieran portar armas, los uniformados realizaron una inspección preventiva del interior de la camioneta con la presencia de un testigo civil. Durante la verificación, detectaron una pequeña bolsa blanca con una sustancia pulverulenta en la parte delantera.

Frente a la posible comisión de un delito vinculado a la Ley 23.737, se convocó a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. Los especialistas efectuaron la requisa formal y confirmaron que se trataba de cocaína, con un pesaje total de 10,4 gramos, que fue secuestrada.

La causa quedó en manos de la auxiliar federal Analisa Serra, quien dispuso la imputación de los tres hombres por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. No obstante, ordenó que continúen en libertad y no solicitó el secuestro del vehículo involucrado.