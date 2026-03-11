Agostina Páez permanece detenida: "Cometí un error"

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil desde enero luego de hacer gestos racistas a la salida de un boliche, realizó un giro en su estrategia de defensa y se mostró arrepentida de lo sucedido.

El audio con el cambio de estrategia de

“He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido”, expresó Agostina a través de un mensaje de voz, que se dio a conocer en las últimas horas.

“Esto ha sido y es un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida y espero que sirva de ejemplo para los argentinos”, agregó.

El cambio de rumbo se selló tras una reunión de dos horas en Río, donde la joven permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística, con la abogada brasileña Carla Junqueira. Junqueira asumió formalmente la representación tras una ruptura con el abogado anterior, Ezequiel Roitman, a quien Páez revocó el poder debido a discrepancias en la estrategia de defensa.

La elección de Junqueira no es casual: la letrada fue quien lideró la querella de Thelma Fardin, logrando la histórica condena de Juan Darthés en la justicia brasileña. “Voy a cambiar completamente la estrategia. Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito”, explicó Junqueira al diario La Nación.

La nueva táctica busca humanizar a la acusada frente a una opinión pública brasileña que ha seguido el caso con indignación. “Ella está pagando un precio carísimo. No sale de la cama y está bajo terapia constante”, señaló la letrada, describiendo a Páez como una joven “fragilizada” que ha perdido sus trabajos y contratos como influencer tras el episodio.

Según la defensa, aunque la medida cautelar le permite ciertas salidas, Páez no tiene “coraje” de salir a la calle debido a múltiples amenazas recibidas.

La joven, que afronta una causa por injuria racial, permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística carioca, en contacto permanente con las autoridades judiciales. En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa para que pueda regresar a Argentina.

El próximo 24 de marzo, la argentina deberá acudir nuevamente a los tribunales para una audiencia. Mientras tanto, Junqueira ya solicitó una reunión de urgencia para esta semana con el juez y la promotora del caso que tramita en el Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro para presentar su nueva estrategia.

El objetivo es lograr un compromiso institucional que garantice que no habrá impunidad. Este jueves, la abogada se reunirá con el cónsul general de la Argentina en Río, Jorge Enrique Perren. “El juez necesita tener la seguridad de que no habrá impunidad. Mi objetivo es que el consulado se comprometa ante la Justicia brasileña a garantizar que la legislación de Brasil se aplicará en la Argentina”, detalló la abogada.

Pese a la admisión del error, la defensa insistirá en presentar videos “completos” del episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, buscando demostrar que los gestos racistas fueron una respuesta desafortunada ante un conflicto previo.