El hombre, de 26 años, señaló que habría consumido una sustancia que le provocó alucinaciones.

Un joven se arrojó desde el tercer piso de un hotel y está en el hospital

Un hombre de 26 años fue asistido este sábado por la mañana luego de arrojarse desde el tercer piso de un hotel ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, casi Portugal.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 y motivó la intervención de personal de la Comisaría Seccional Tercera, tras un llamado realizado por un empleado de seguridad del establecimiento, quien alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública, según informó ABC Diario.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven se encontraba consciente. De acuerdo con su propio relato, había estado con una amiga en el hotel y habría consumido algún tipo de sustancia que le provocó alucinaciones.

En un primer momento, el hombre indicó que se había arrojado desde una ventana del hotel, aunque posteriormente manifestó que salió por las escaleras de emergencia desde el tercer piso.

Debido a que presentaba dolores en distintas partes del cuerpo, se solicitó la presencia de una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Regional para una evaluación médica.