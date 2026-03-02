La sospechosa fue sorprendida cuando se iba sin pagar de un comercio en la avenida Chile.

Una mujer se llevaba más de 90 mil pesos en carne y útiles escolares

Una mujer de 34 años fue demorada durante la tarde del domingo tras ser detectada intentando sustraer diversos elementos de una sucursal de la cadena La Anónima, situada en la avenida Chile 1625, en el barrio Pueyrredón.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 horas, cuando un efectivo policial que cumplía servicio adicional en el establecimiento comercial observó a la ciudadana retirarse del lugar. La mujer ya había traspasado la línea de cajas y presentaba un bulto prominente oculto entre sus prendas, a la altura de la cintura.

Al ser interceptada en la salida, la implicada hizo entrega espontánea de la mercadería. Entre los elementos se encontraban dos paquetes de carne picada, cinco de fiambre, un corte de nalga, manteca, queso rallado y diversos útiles escolares que pretendía retirar sin abonar.

Tras el arribo de personal femenino de la fuerza, se procedió a realizar un palpado superficial en el sector de baños. Allí se logró localizar un envase de jabón líquido y doce sobres de jugo. Según se informó oficialmente, el valor total de los productos ascendía a los 91.799 pesos.

La supervisora de cajas del supermercado radicó la denuncia correspondiente ante la Comisaría Seccional Quinta. En el caso intervino el Ministerio Público Fiscal, a través de Alan Larrué, y la Oficina Judicial bajo la supervisión de Agustina Huaiquil.

El juez penal Ariel Tedesco dispuso que la mujer recuperara su libertad tras ser asistida por personal médico. No obstante, fue debidamente notificada para presentarse este lunes a las 11:00 horas en la Oficina Judicial, donde se llevaría a cabo la audiencia de control de detención.