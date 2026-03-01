Un menor de 14 años confesó el crimen del comerciante

Acompañado por su madre, se entregó en la comisaría. También lo hizo así su cómplice, de 21. Fue antes de que se declarara la muerte de Wilder Zalazar.

Wilder Zalazar Jolguera, de 40 años, fue declarado fallecido este sábado 28 de febrero, tras confirmarse la muerte cerebral. Había recibido un disparo de arma de fuego el martes 24 en su comercio de la calle Mariano Rodríguez al 1700, en el barrio Cerro Solo. Se trata del tercer homicidio del año 2026 en Comodoro Rivadavia, luego de los de Valeria Schwab (38) y Juan Marcos Elías Levill (29).

En este marco, la Policía de Chubut confirmó este domingo que realizó cinco allanamientos en el marco de la investigación. De acuerdo con la información oficial, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) reunió elementos probatorios que permitieron a la fiscal Verona Dagotto solicitar tres órdenes de allanamiento para distintos domicilios del mismo barrio. Las medidas fueron autorizadas por el juez Carlos Tedesco y se concretaron durante la mañana del 25 de febrero, horas después del atentado al comerciante de nacionalidad boliviana.

Como resultado de esos procedimientos se secuestraron un revólver calibre .32, prendas de vestir y cartuchos del mismo calibre, considerados de interés para la causa.

Con el avance de la investigación y tras diversas tareas de campo, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos coautores. En consecuencia, se solicitaron dos nuevos allanamientos y la detención de un joven de 21 años, además de la demora de un adolescente de 14 años.

En el transcurso de la pesquisa, el menor de edad se presentó voluntariamente en la sede policial acompañado por su madre y manifestó haber participado en el hecho, atribuyéndose el disparo. La situación fue informada de inmediato al fiscal interviniente, Martín Cárcamo; a la asesora de Menores, Gabriela Hocko; y a la Oficina Judicial, que dispuso la audiencia correspondiente.

El viernes 27 de febrero se realizaron los dos nuevos registros domiciliarios autorizados por la Justicia, con resultado positivo. En esos operativos se secuestraron una campera negra marca Puma, un cartucho calibre .32 Auto, un par de zapatillas marca Nike y dos teléfonos celulares, uno de ellos un iPhone.

Posteriormente, también se presentó en la dependencia policial el joven mayor de edad, quien reconoció haber sido la segunda persona que participó en el hecho. Tomaron conocimiento de ello los fiscales Martín Cárcamo y Alan Larrué.

Finalmente, el sábado 28 de febrero se confirmó que la víctima presentaba muerte cerebral, previo a la realización de un electroencefalograma, y fue declarada formalmente fallecida.

Desde la fuerza indicaron que tanto el adolescente de 14 años como el joven de 21 ya se encontraban bajo investigación al momento de solicitarse las medidas judiciales. La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.