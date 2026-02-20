Detuvieron al presunto autor del homicidio de Levill

Fue luego de una serie de múltiples allanamientos en el barrio 30 de Octubre.

La Policía del Chubut, a través de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia, concretó este viernes una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Levill (29), ocurrido el viernes 13 de febrero.

Las diligencias fueron solicitadas por la fiscal general, Andrea Rubio, y autorizadas por el juez penal de turno, Mariano Nicosia, con el objetivo de lograr la detención del presunto autor del hecho y reunir mayores elementos probatorios para la causa.

Los procedimientos comenzaron a las 8:00 en cuatro departamentos del barrio 30 de Octubre. En uno de los domicilios se logró la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales C. E. LL., de 36 años.

Durante los allanamientos también se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación y se realizó el registro del vehículo en el que el imputado se movilizaba.

El detenido quedó alojado en la Seccional Séptima, a la espera de la audiencia de control de detención.

En los operativos participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), personal de la División Policial de Investigaciones y Policía Científica. Asimismo, se informó de los resultados al funcionario fiscal Maximiliano Morsucci, del Ministerio Público Fiscal.