En barrio 25 de Mayo un sujeto exige dinero a cambio de protección

Habitantes del sector de Km 4 denuncian una seguidilla de hechos de inseguridad y la aparición de un hombre que recorre las calles con chaleco reflectivo y silbato, reclamando pagos por un supuesto servicio de vigilancia.

Vecinos del barrio 25 de Mayo, en Km 4, manifestaron su alarma ante una creciente ola de robos en vehículos y viviendas, situación que en las últimas semanas incrementó la preocupación en el sector.

A este escenario se suma la presencia de un hombre que, según relataron residentes, se presenta como una suerte de “sheriff” del barrio. O más bien un remedo de Vito Corleone. El sujeto en cuestión recorre las calles con un chaleco reflectivo y un silbato, y exige a los vecinos el pago de un supuesto servicio de vigilancia, denunciaron vecinos que pidieron permanecer en el anonimato ante eventuales consecuencias.

De acuerdo con los testimonios, el individuo solicita dinero en efectivo, cigarrillos, combustible e incluso aceite para su automóvil. Además, aseguran que transita por distintos sectores del barrio reclamando estos “honorarios” y que fue visto en un complejo de departamentos privados, donde habría golpeado puerta por puerta para exigir el pago.

Los habitantes señalaron que no reconocen al individuo como vecino del lugar y expresaron su inquietud tanto por los hechos delictivos como por la actitud intimidante de esta persona.

El caso fue expuesto ante la asociación vecinal, donde también —según indicaron— el hombre se presentó para exigir que se le otorgue un sueldo por sus presuntos servicios de vigilancia.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades competentes, ya sea policiales o del área de salud mental, para abordar el problema y prevenir posibles conflictos mayores.