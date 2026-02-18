El comisario Cristian Mulero brindó detalles de la investigación tras el ataque ocurrido el domingo a la madrugada en barrio Pueyrredón.

El menor baleado está fuera de peligro y estarían identificados los agresores

La investigación por el ataque a un adolescente de 15 años ocurrido en la madrugada del domingo avanza con los primeros elementos aportados por la víctima y su entorno. El comisario Cristian Mulero brindó precisiones sobre la intervención policial y el estado actual del caso.

Según explicó el jefe policial, alrededor de las 5:30 el personal tomó conocimiento de la situación tras el ingreso del menor a la Clínica Española con una herida de arma de fuego en una de sus piernas.

“Cuando los efectivos llegaron al centro de salud, el joven ya había sido asistido y se encontraba fuera de peligro”, indicó a Crónica. En el lugar se entrevistó a los padres, quienes confirmaron que la lesión no comprometía órganos vitales.

De acuerdo con el testimonio recabado, el adolescente regresaba a pie de un cumpleaños de 15 realizado en la calle Andino Cayelli, del barrio Pueyrredón, cuando fue interceptado por una camioneta Toyota. Mulero precisó que en el rodado se trasladaban varios jóvenes en la caja y adultos en el habitáculo, entre ellos una adolescente que habría estado involucrada en una pelea previa durante la fiesta.

El comisario señaló que, siempre según el relato del herido, uno de los ocupantes descendió del vehículo y efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la pierna del menor. Tras el ataque, los agresores se retiraron del lugar.

Mulero confirmó que el adolescente logró identificar tanto a la joven como a los adultos que lo habrían atacado, quienes serían familiares entre sí. “No existirían conflictos previos entre las partes”, aclaró, y agregó que ese dato forma parte de las líneas de análisis que maneja la División de Investigaciones.

Luego de la denuncia formal radicada en la Comisaría Tercera, se realizó una inspección ocular en la zona y se dio intervención a Criminalística para el relevamiento de pruebas. La Fiscalía también tomó participación y coordina las medidas judiciales en curso.

El menor fue dado de alta horas después y continúa recuperándose en su domicilio, mientras la causa avanza para determinar responsabilidades penales.