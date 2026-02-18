Hallaron sin vida a Sofía Devries en aguas de Puerto Madryn

La joven buceadora de 23 años era intensamente buscada desde el lunes. Su cuerpo fue localizado a unos 20 metros de profundidad, frente a Punta Cuevas.

La búsqueda de Sofía Devries tuvo un desenlace trágico este miércoles en Puerto Madryn. La joven de 23 años, que había desaparecido el lunes mientras realizaba actividades subacuáticas, fue encontrada sin vida en una zona próxima a la costa.

De acuerdo con lo confirmado por el fiscal Alex Williams a Jornada, el hallazgo se produjo a unos 20 metros de profundidad, en el sector de Punta Cuevas, dentro del área conocida como Parque Acuático. El cuerpo fue ubicado en las inmediaciones del naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809, un punto habitual para el buceo recreativo en la ciudad.

Tras el descubrimiento, intervino personal especializado de la Prefectura Naval Argentina, a través de su división de Buceo y Rescate, que trabajó en la extracción del cuerpo y en las tareas complementarias para avanzar con la investigación judicial.

Las circunstancias del hecho continúan bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar con precisión cómo se produjo el desenlace.