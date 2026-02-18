Fuerte operativo en Bariloche por el arribo de aviones de Emiratos Árabes Unidos

Dos aeronaves procedentes de los EAU activaron un despliegue inusual en el aeropuerto la localidad rionegrina. Sin confirmación oficial, crecen las versiones sobre la posible llegada del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Un movimiento fuera de lo habitual alteró este martes la rutina del Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, en San Carlos de Bariloche. Pasadas las 16, una aeronave con bandera de los Emiratos Árabes Unidos aterrizó en la terminal rionegrina y dio inicio a un operativo marcado por el hermetismo y una logística reforzada.

Se trató de un Airbus 340 que, de acuerdo con fuentes vinculadas a la actividad aeroportuaria, habría transportado alrededor de 170 pasajeros. La presencia de personal de seguridad y el despliegue coordinado en pista y sectores restringidos llamaron la atención de trabajadores y viajeros, que advirtieron un esquema distinto al habitual.

Pero el movimiento no terminaría allí. Según trascendió en medios locales, durante la noche se aguardaba el arribo de una segunda aeronave, de mayor porte, con un contingente estimado en otras 120 personas. La expectativa creció a medida que se multiplicaban las tareas logísticas y la presencia de equipos que no integran el funcionamiento regular del aeropuerto.

En el ámbito aeronáutico comenzaron a circular versiones que vinculan el operativo con una eventual visita de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi. Aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de autoridades nacionales, la magnitud del despliegue alimenta las especulaciones sobre una llegada en los próximos días.

El silencio institucional contrasta con la intensidad del movimiento en la terminal. Refuerzos en seguridad, coordinación especial en pista y protocolos diferenciados configuran un escenario que anticipa, al menos, la presencia de una comitiva extranjera de relevancia.

Mientras se aguardan definiciones formales, Bariloche permanece bajo la expectativa de lo que podría convertirse en una visita internacional de alto impacto político y diplomático en la Patagonia.