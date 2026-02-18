Un chico de 14 años recibió un disparo en el pie luego de un enfrentamiento entre grupos de menores. El ataque habría sido efectuado desde una camioneta.

Un hombre les disparó a menores tras una fiesta e hirió a uno

Un adolescente resultó herido de arma de fuego durante la madrugada del sábado 14 de febrero, luego de un enfrentamiento registrado tras una fiesta de 15 años en el barrio Pueyrredón.

De acuerdo al testimonio de uno de los familiares a El Comodorense, el episodio se originó en la calle Cayelli, donde se desarrollaba el evento. Según el relato, a la salida del salón una menor habría arrojado gas pimienta, lo que provocó que los asistentes salieran al exterior.

Una vez en la vía pública, se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de menores, quienes comenzaron a arrojarse piedras y botellas. La denuncia fue radicada en la Seccional Tercera.

Siempre según la versión del padre del joven herido, cuatro adolescentes se retiraban caminando por calle Cayelli en dirección a avenida Canadá cuando una camioneta Toyota Hilux se detuvo en el lugar. Del vehículo descendió el conductor, quien efectuó disparos contra los menores. Uno de los proyectiles impactó en el pie del adolescente, mientras que un segundo disparo no llegó a alcanzarlo.

Herido, el joven logró correr hasta la esquina de las avenidas Roca y Kennedy, donde fue asistido por un automovilista que lo trasladó hasta un comercio de avenida Chile y dio aviso a sus padres.

Posteriormente, la víctima fue atendida en una clínica privada del centro de la ciudad. El proyectil atravesó el pie, con orificio de entrada y salida, sin comprometer otras zonas del cuerpo.

El presunto agresor fue descripto como un hombre de aproximadamente 45 años, que no tendría vínculo previo con la víctima. Por el momento no fue identificado.

Desde la Policía indicaron que se analizarán las cámaras de seguridad del sector para intentar establecer la identidad del autor y del vehículo involucrado. Mientras tanto, los adolescentes que presenciaron el hecho permanecen conmocionados por lo ocurrido.