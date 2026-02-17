Los sospechosos fueron identificados tras el análisis de cámaras de seguridad en una YPF de Lago Puelo. Horas más tarde protagonizaron un vuelco cerca de Cholila. Dos intentaron escapar del hospital de Esquel y fueron recapturados.

Robaron $50 mil en una estación de servicio y volcaron en su huida

Personal de la Policía del Chubut, dependiente de la Unidad Regional Esquel, intervino este martes al mediodía en un hecho de hurto registrado en la estación de servicio YPF de Lago Puelo.

El procedimiento se inició a las 12:24, cuando desde el comercio —ubicado sobre la Ruta Provincial N° 16, a la altura del kilómetro 11,5— se denunció un faltante de dinero correspondiente a la recaudación diaria. Tras revisar las cámaras de seguridad, se observó a un hombre mayor de edad sustrayendo efectivo del cajón del mostrador de la oficina de ventas y retirándose inmediatamente del lugar.

Minutos después, alrededor de las 12:30, efectivos constataron el vuelco de un vehículo sobre la Ruta 71, en dirección a Epuyén, a unos 13 kilómetros de Cholila. En el rodado viajaban tres hombres mayores de edad: Angelo Javier Vera (conductor), César Matías Santucho y Andrés González.

Los ocupantes fueron trasladados al hospital local. Santucho recibió el alta médica por presentar lesiones leves, mientras que Vera y González fueron derivados al hospital zonal de Esquel para una evaluación de mayor complejidad.

En ese contexto, y a partir de información aportada por la División de Investigaciones de la Comarca, se estableció que los tres hombres estarían presuntamente vinculados al hurto en la estación de servicio. El fiscal de turno, Cristian Cayún, dispuso el arresto de los involucrados en el marco de la causa por hurto.

Mientras Santucho quedó demorado en la comisaría de Cholila, Vera y González —quienes se encontraban en el hospital de Esquel— intentaron retirarse del centro de salud con aparentes intenciones de fuga. Sin embargo, fueron aprehendidos en inmediaciones de la terminal de ómnibus de esa ciudad tras un rápido despliegue policial.

Posteriormente, y con orden judicial, se realizó una requisa personal a los tres detenidos, procedimiento en el que se secuestró dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

La suma sustraída rondaría los 50.000 pesos. Los tres sujetos permanecen detenidos a disposición de la Justicia y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de control de detención.