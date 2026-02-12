Detienen a dos hombres y una mujer por un robo

Pasadas las 13:50 de este jueves, la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia tomó conocimiento de que en una vivienda ubicada entre las calles Ocampo y Casal, del Cordón Forestal, habían ingresado dos hombres y una mujer con fines de robo.

Personal policial se dirigió al lugar y constató que el cerco perimetral se encontraba dañado. Además, descubrieron a dos hombres en el interior del patio.

Al continuar con el rastrillaje, los policías comprobaron que la reja de seguridad también se encontraba dañada. En paralelo, detectaron la presencia de una mujer en el interior del domicilio.

De ese modo, se procedió a la aprehensión de las personas mencionadas. Estás fueron identificadas por fuentes oficiales como Matías Emanuel M. (35 años); Carlos Misael N. A. (30 años) y Brenda Jenifer I. (27 años).