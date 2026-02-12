Corte programado de energía afectará a siete barrios este viernes

La interrupción del servicio eléctrico se extenderá de 9 a 13 horas y responde a tareas de mantenimiento solicitadas por TRANSPA S.A.

El Departamento de Servicio Eléctrico de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 13 de febrero se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos barrios de la ciudad, a pedido de la empresa transportista TRANSPA S.A.

La interrupción del suministro se llevará a cabo entre las 9:00 y las 13:00, y afectará a los barrios Los Bretes, Cerro Solo, Pueyrredón, Roca, Abel Amaya, 30 de Octubre y Las Américas.

Según se indicó oficialmente, la medida tiene como objetivo permitir la ejecución de tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a los sectores mencionados.

Desde el área técnica de la cooperativa señalaron que la realización de los trabajos quedará sujeta a que se registren condiciones climáticas favorables.