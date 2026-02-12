El Concejo Deliberante eligió autoridades y conformó comisiones

Fue en la sesión preparatoria realizada este jueves para el Período Ordinario de Sesiones 2026.

Durante la jornada, el cuerpo legislativo renovó sus autoridades: Carolina Barquín continuará como Presidenta del Concejo y Joshua Dunaj como Vicepresidente.

“Es un honor haber sido elegida por unanimidad para presidir el Concejo Deliberante durante 2026. Asumo este desafío con el compromiso de fortalecer el diálogo, el trabajo conjunto y la construcción de políticas que mejoren la calidad de vida de los radatilenses. Este 2026 será un año de mucho trabajo en todas las comisiones”, sostuvo Barquín.

Además, se estableció la conformación de las comisiones permanentes, que en los próximos días designarán a sus respectivas autoridades. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas quedó integrada por María Celina Tiedemann, Jimena Villarreal y Omar Casagrande. La Comisión de Obras Públicas, Seguridad y Planeamiento estará conformada por María Gimena Cutini, Sebastián Comba y Dolores María Álvarez.

En tanto, la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento estará integrada por María Gimena Cutini, Joshua Dunaj y Mabel Cristina Morejón. Por último, la Comisión de Bienestar Social quedó conformada por María Celina Tiedemann, Jimena Villarreal y Guillermo Janeiro.

Asimismo, se definió que el Concejo Deliberante de Rada Tilly sesionará los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 13 horas.