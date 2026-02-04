Rada Tilly incorpora kits sensoriales para promover eventos inclusivos

El Municipio de Rada Tilly continúa fortaleciendo sus políticas de inclusión con la incorporación de kits sensoriales destinados a personas con discapacidad o sensibilidad auditiva, que estarán disponibles en los eventos organizados por la Municipalidad.

Se trata de 10 kits sensoriales pensados para facilitar la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos que presentan hipersensibilidad al ruido, como personas dentro del espectro autista, con TDAH u otras condiciones que requieren estrategias de autorregulación sensorial. Su uso es de gran ayuda en contextos de alta estimulación sonora como festivales o actividades masivas.

Los kits podrán solicitarse de manera gratuita durante los eventos municipales, acercándose a la carpa de la Municipalidad y presentando DNI. Su uso es temporal y está pensado para acompañar a quienes lo necesiten durante el desarrollo de la actividad.

Cada kit incluye auriculares Libus, diseñados para reducir decibeles y aislar ruidos fuertes en entornos ruidosos. El objetivo es que quienes los necesiten para proteger la audición, favorecer la concentración o permitir momentos de calma o descanso, puedan solicitarlos en la carpa o recepción del evento. Además, los kits cuentan con pelotitas antiestrés y otros elementos, que colaboran en la regulación emocional y sensorial.

Este tipo de herramientas son ampliamente utilizadas en ámbitos de terapia ocupacional, ya que ayudan a regular la entrada sensorial y permiten que las personas interactúen de manera más cómoda con su entorno. La iniciativa toma como referencia experiencias exitosas como el proyecto Rojo Inclusivo del Club Atlético Independiente, desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, quienes colaboraron para que el municipio pueda contar con los kits.

Con esta acción, el Municipio de Rada Tilly reafirma su compromiso de ofrecer eventos accesibles e inclusivos, garantizando que cada vez más personas puedan sumarse a las propuestas culturales, deportivas y recreativas, respetando la diversidad y promoviendo la participación plena de la comunidad.

Esta iniciativa se suma a las rampas en playa para que personas con discapacidad o movilidad reducida puedan acceder a la arena y la silla anfibia para bañarse en el mar.