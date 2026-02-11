Una joven se mareó luego de que un hombre la tocó

Fue en un comercio céntrico donde ella trabaja. En la Policía la derivaron y un enfermero le dijo que era un ataque de pánico.

Otro episodio extraño se registró en un local del centro este martes 10 de febrero. Una joven denunció a través de redes que un hombre ingresó al lugar donde ella trabaja pidiendo ayuda y, cuando la tocó, comenzó a sentirse mareada.

La joven tuvo que salir como pudo del lugar y pedir ayuda a transeúntes. Vio a una joven con su mamá y dos chicos, y les explicó la situación. La víctima no recuerda cuándo salió el hombre ni a qué dirección se fue.

“No sé cuáles eran sus intenciones, si robarme o hacerme algo, pero cuento esto porque fui a tres comisarías para hacer la denuncia y me tuvieron de un lado para el otro”, señaló.

La joven fue al hospital y el enfermero le dijo que pudo haber sido una crisis de pánico o ansiedad, pero ella discrepa: “Yo sé cómo me siento y no fue eso. Además, yo no entro en pánico ni me da miedo; los que me conocen, saben”.

Detalló en su posteó en redes que el hombre era alto y llevaba un carrito. “Me da bronca pensar que probablemente no lo busquen y que esta persona siga suelta. Comparto para que estén atentas y se cuiden”, concluyó.