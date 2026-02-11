En Comodoro hubo movilización contra los cambios laborales

Sindicatos y organizaciones de la ciudad también expresaron su rechazo al proyecto y advirtieron sobre su impacto en los derechos laborales.

Una considerable movilización se desarrolló este miércoles en el centro de Comodoro Rivadavia en rechazo a la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que obtendría sanción en las próximas horas en el Senado de la Nación.

La convocatoria fue impulsada por la CGT local y contó con la participación de diversos sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.

La concentración comenzó durante la mañana y avanzó por las principales calles de la ciudad con banderas, pancartas y cánticos en defensa de los derechos laborales. Decenas de trabajadores expresaron su “total repudio” al proyecto y manifestaron su preocupación por el avance de la iniciativa.

Durante el acto central, los referentes sindicales sostuvieron que la reforma implica “un retroceso en materia de conquistas históricas” y advirtieron que podría afectar las condiciones de trabajo, la estabilidad y la negociación colectiva. Además, remarcaron que no se puede hablar de una reforma sin el debido debate y señalaron que la propuesta genera incertidumbre en el conjunto de los trabajadores.

En los discursos también se hizo hincapié en la necesidad de sostener la actividad económica en la ciudad sin resignar derechos ni condiciones laborales. Los dirigentes llamaron a “mantener la unidad del movimiento obrero” y convocaron a la comunidad a sumarse al reclamo. Asimismo, pidieron a los representantes en el Congreso que “den batalla” y acompañen la postura de los trabajadores.

La jornada se llevó adelante en el marco de un paro de 24 horas que casi no tuvo acatamiento. La movilización, que concentró columnas gremiales en la zona céntrica, generó cortes parciales en el tránsito.