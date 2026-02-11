El proyecto de reforma laboral crea el fondo de asistencia, regula las apps como independientes y pone fin a la cuota solidaria obligatoria en 2028.

Se filtró el texto completo y confirma el fin de la indemnización

Tras una extensa reunión entre la senadora Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas, se filtró el texto final de la Ley de Modernización Laboral. El proyecto de Reforma Laboral que bajará en el Senado se acordó introduciendo cambios históricos en las indemnizaciones, el derecho a huelga y la estructura de financiamiento de los gremios.

El documento, fechado el 11 de febrero de 2026, modifica artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y crea nuevos regímenes para plataformas digitales y blanqueo de empleo. El corazón de la reforma apunta a reducir la litigiosidad y fomentar la contratación mediante la eliminación de multas y la flexibilización de los vínculos laborales.

Adiós a la indemnización: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Uno de los cambios más profundos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el Título II del proyecto, los empleadores deberán realizar una "contribución mensual obligatoria" que oscilará entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, dependiendo del tamaño de la empresa.

Este fondo capitalizable funcionará como un seguro de desempleo privado. Las empresas podrán optar por este sistema para reemplazar la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT. El objetivo es que, ante un despido o retiro, el trabajador cobre de su cuenta individual, sin que la empresa deba desembolsar una suma millonaria de golpe.

Apps, educación esencial y límites a la huelga

El proyecto aborda reclamos históricos del sector empresarial y de la sociedad civil con tres modificaciones de alto impacto:

Apps de Delivery y Transporte: El Título XII regula por primera vez a plataformas como Uber o Rappi. El texto es tajante: los repartidores y choferes son "prestadores independientes" y no existe relación de dependencia laboral. No obstante, obliga a las apps a pagar un seguro de accidentes personales.

Servicios Esenciales: Se declara a la educación (en todos sus niveles), la salud y el transporte como servicios esenciales. En caso de paro, se deberá garantizar una prestación mínima del 75%.

Bloqueos: El nuevo artículo 20 ter de la ley de asociaciones sindicales tipifica como "infracción muy grave" los bloqueos a empresas o la obstrucción de ingreso, habilitando el despido con causa de los responsables.

El golpe a la caja sindical

Quizás el punto que generará mayor resistencia en la Cámara de Diputados es el artículo 128, que modifica la Ley 14.250. El texto establece que, a partir del 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias (el dinero que los sindicatos descuentan a los no afiliados) dejarán de ser obligatorias.

Desde esa fecha, ningún trabajador podrá sufrir descuentos sindicales sin su consentimiento expreso e individual. Además, se pone un tope a las contribuciones patronales a las cámaras empresarias y sindicatos, limitándolas al 0,5% y 2% respectivamente.